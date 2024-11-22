Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из санатория под Екатеринбургом

Дети обвинили вожатого из уральского санатория в сексуализированном насилии

close
Depositphotos

В Свердловской области пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из местного санатория, сообщает SHOT.

Недавно сразу несколько несовершеннолетних пожаловались на 35-летнего мужчину, который работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. По данным Telegram-канала, пострадавшими оказались дети в возрасте 12-13 лет. На днях они признались родителям, что вожатый приставал к ним, когда они находились на отдыхе.

Предполагаемые жертвы говорят, что взрослый щупал их за интимные места и «вел грязные речи», причем о непозволительном поведении мужчины заявили дети, которые отдыхали в санатории в разные смены, с августа по декабрь 2023 года.

До сих пор подопечные оставляли на вожатого только положительные отзывы, а в его работе не наблюдалось никаких нареканий. Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье одноногий мужчина попросил студентку помочь и домогался ее

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами