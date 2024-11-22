Пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из санатория под Екатеринбургом

В Свердловской области пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из местного санатория, сообщает SHOT.

Недавно сразу несколько несовершеннолетних пожаловались на 35-летнего мужчину, который работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. По данным Telegram-канала, пострадавшими оказались дети в возрасте 12-13 лет. На днях они признались родителям, что вожатый приставал к ним, когда они находились на отдыхе.

Предполагаемые жертвы говорят, что взрослый щупал их за интимные места и «вел грязные речи», причем о непозволительном поведении мужчины заявили дети, которые отдыхали в санатории в разные смены, с августа по декабрь 2023 года.

До сих пор подопечные оставляли на вожатого только положительные отзывы, а в его работе не наблюдалось никаких нареканий. Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.

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