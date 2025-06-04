Вожатый летнего лагеря предлагал детям поиграть и фотографировал их обнаженными

Вожатый просил детей раздеться и фотографировал их в летнем лагере в Испании

Вожатый летнего лагеря в Испании обманом заставлял детей обнажаться и фотографировал их, сообщает El Caso.

Недавно полиция начала расследование в отношении вожатого, который заставлял мальчиков и девочек из школы в Риеллс-и-Виабреа раздеваться догола. Мужчина смог убедить жертв в том, что это правила игры, и фотографировал обнаженных детей во время их пребывания в летнем лагере в районе Барселоны.

Об инциденте стало известно после того, как некоторые из пострадавших рассказали о случившемся своим учителям, далее обо всем узнали родители школьников и местный совет.

Каталонская полиция уже начала расследование. Был ли отстранен подозреваемый от работы, неизвестно. Точный возраст его жертв также не уточняется.

Ранее против тренера, который домогался несовершеннолетних фигуристок, возбудили уголовное дело.