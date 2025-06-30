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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

Синоптик Тишковец: температура до +25 градусов ожидается в Москве 3 июля
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

К 3 июля температура воздуха в Москве вернется к климатической норме, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг, с наступлением светлого времени суток, распогодится, и дневная температура воздуха вернется в климатическое русло июля, москвичей ждет 25-градусное тепло», — рассказал синоптик.

При этом в конце недели в городе ожидаются грозы и дожди, из-за которых температура слегка снизится — до +20...+23.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в российской столице в начале недели за три дня выпадет до 40% месячной нормы осадков июля. В понедельник и вторник столбики термометров покажут на 4–5 градусов ниже нормы. Дневная температура составит 15–16°C, ночная опустится до 11–12°C.

Кроме того, 30 июня атмосферное давление в Москве стало самым низким за всю историю наблюдений — оно опустилось до 728,3 мм.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности.

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