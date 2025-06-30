На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидается похолодание и обильные осадки в начале недели

Вильфанд: в Москве ожидается осенняя погода и до 40% от месячной нормы осадков
close
Belkin Alexey/news.ru

В Московском регионе в начале недели установится осенняя погода с обильными осадками. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, за три дня выпадет до 40% месячной нормы осадков июля.

В понедельник и вторник столбики термометров покажут на 4–5 градусов ниже нормы. Дневная температура составит 15–16°C, ночная опустится до 11–12°C. Ожидается 25–30 мм осадков, что связано с медленным перемещением циклона над регионом.

В среду циклон начнет смещаться на восток, но Москва останется в его тыловой части. Температура немного повысится до 16–18°C, что все равно на 3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст., оставаясь ниже средних значений.

Накануне Роман Вильфанд рассказал, что 1 июля температура в европейской части России будет одной из самых низких с начала XXI века. По его словам, в выходные в Москве и соседних областях осадков не ожидается, температура будет в районе +22°C, но уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание и пойдет дождь.

Ранее в Московском регионе ввели желтый уровень опасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами