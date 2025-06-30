В Москве ожидается похолодание и обильные осадки в начале недели

Вильфанд: в Москве ожидается осенняя погода и до 40% от месячной нормы осадков

В Московском регионе в начале недели установится осенняя погода с обильными осадками. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, за три дня выпадет до 40% месячной нормы осадков июля.

В понедельник и вторник столбики термометров покажут на 4–5 градусов ниже нормы. Дневная температура составит 15–16°C, ночная опустится до 11–12°C. Ожидается 25–30 мм осадков, что связано с медленным перемещением циклона над регионом.

В среду циклон начнет смещаться на восток, но Москва останется в его тыловой части. Температура немного повысится до 16–18°C, что все равно на 3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст., оставаясь ниже средних значений.

Накануне Роман Вильфанд рассказал, что 1 июля температура в европейской части России будет одной из самых низких с начала XXI века. По его словам, в выходные в Москве и соседних областях осадков не ожидается, температура будет в районе +22°C, но уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание и пойдет дождь.

Ранее в Московском регионе ввели желтый уровень опасности.