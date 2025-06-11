На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водители использовали «КамАЗ» для мощного майнинга криптовалюты в Бурятии

Водители из Бурятии использовали «КамАЗ» для мощного майнинга криптовалюты
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Бурятии нашли «КамАЗ», который использовали как ферму для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

Отмечается, что ферма была подключена к 10-киловольтной линии электропередачи. Энергетики заметили незаконное потребление мощностей и вызвали правоохранителей.

«Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, сразу скрылись на внедорожнике... внутри грузовика — 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт», — передали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали самыми выгодными для «домашнего» майнинга регионами РФ.

«Осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного [законодательством] лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6000 кВт·ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей», — рассказали аналитики из рейтингового агентства АКРА.

Ранее киберполиция предупредила, когда россияне «останутся ни с чем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами