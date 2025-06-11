Водители использовали «КамАЗ» для мощного майнинга криптовалюты в Бурятии

Водители из Бурятии использовали «КамАЗ» для мощного майнинга криптовалюты

В Бурятии нашли «КамАЗ», который использовали как ферму для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».

Отмечается, что ферма была подключена к 10-киловольтной линии электропередачи. Энергетики заметили незаконное потребление мощностей и вызвали правоохранителей.

«Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, сразу скрылись на внедорожнике... внутри грузовика — 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт», — передали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали самыми выгодными для «домашнего» майнинга регионами РФ.

«Осуществлять данный вид деятельности в рамках выделенного [законодательством] лимита в 2025 году дешевле всего будет в Республике Хакасия. Суммарно за год в квартире c электроплитой ежемесячное потребление в объеме 6000 кВт·ч обойдется в 162 тысячи рублей, в доме c электроотоплением — в 157 тысяч рублей», — рассказали аналитики из рейтингового агентства АКРА.

Ранее киберполиция предупредила, когда россияне «останутся ни с чем».