В двух регионах РФ отложат решение о запрете майнинга криптовалют

В Забайкалье и Бурятии отложили решение о запрете майнинга криптовалют

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики отложила на два месяца решение о запрете майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение отложить на 2 месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Республике Бурятия», — говорится в сообщении.

Члены комиссии добавили, что необходимо подготовить нормативную базу для перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей.

Также кабмин РФ принял решение не вводить запрет на майнинг криптовалюты в Хакасии, так как в регионе нет дефицита электроэнергии.

До этого рейтинговое агентство АКРА сообщало, что Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали самыми выгодными для «домашнего» майнинга регионами РФ.

В ряде регионов России с высоким износом электросетей майнинг криптовалюты был полностью запрещен на период с 2025 года по март 2031 года. При этом в каждый осенне-зимний период до 2031 года майнинг криптовалюты будет запрещен в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

Ранее непроданный в Европу газ предложили использовать для майнинга на Дальнем Востоке.