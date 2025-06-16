Россиянам рассказали, как проверить, нарушена ли осанка

В современном мире осанка нарушается из-за сидячей работы, смартфонов и компьютеров. Об этом в интервью РИАМО сообщил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» директор компании «Подиатр» и руководитель ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская, за осанкой необходимо следить с раннего детства. По ее словам, даже банальное неправильное сидение за партой может стать причиной перенапряжения одних мышц и ослабления других.

«Проверить осанку можно просто: встаньте у стены так, чтобы ее касались пятки, ягодицы, спина и затылок. Если через минуту вам неудобно стоять в этом положении — осанка уже нарушена. Причин может быть несколько, и все они тесно связаны с повседневными привычками», — рассказал Антонов.

Он посоветовал каждый час в течение рабочего дня вставать и делать легкую разминку, а также позаботиться об удобной обуви, правильном кресле и нормальной высоте монитора. Если проблемы с осанкой уже имеются, необходимо обратиться к остеопату, добавил специалист.

Эксперты сервисного центра Cps-Ural в беседе с изданием UfaTime.ru до этого предупреждали, что работа с ноутбуком на мягких поверхностях, таких как диван или кровать, представляет серьезную угрозу для как для устройства, так и для здоровья пользователя.

По их словам, нестабильное положение устройства на мягкой поверхности зачастую вынуждает принимать неудобную позу, что негативно сказывается на осанке, вызывает напряжение в шее и глазах.

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