Врач раскрыл, поддается ли сколиоз домашнему лечению

Сколиоз на ранних стадиях практически никак себя не проявляет, поэтому родителям важно вовремя заметить изменения осанки у ребенка. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

Как рассказала газете «Известия» директор компании «Подиатр» и руководитель ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская, даже банальное неправильное сидение за партой может стать причиной перенапряжения одних мышц и ослабления других, что приводит к неравномерному росту и развитию костей.

«Сколиоз — заболевание коварное именно потому, что начинается почти незаметно. Но за этим «покоем» стоит процесс, который, оставленный без внимания, со временем приводит к настоящей архитектурной перестройке тела», — подчеркнул Бацаленко.

По его словам, родители нередко путают сколиоз у ребенка с сутулостью. Однако первый не возможно исправить усилием воли — требуется медицинское вмешательство. Такие изменения как перекошенная талия, дугообразный позвоночник при наклоне вперед, плечи на разном уровне, необходимо заметить в возрасте 4 — 6 и 10 — 14 лет, когда скелет еще не окреп, добавил специалист.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина до этого говорила, что сколиоз грудного отдела позвоночника может стать причиной проблем с сердцем и легкими, а нарушения в шейном отделе грозят головными болями, ухудшением кровообращения и утомляемостью.

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