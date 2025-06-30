В европейской стране температура воздуха достигла +46°C и установила рекорд

В Испании температура поднялась до +46°C. Об этом сообщила газета El Tiempo.

Столбики термометров достигли такой отметки в андалусской провинции Уэльва Эль-Гранадо 28 июня. Подобная температура в июне не регистрировалась в стране за всю историю метеонаблюдений. Чуть меньший показатель специалисты отметили в муниципалитетах Фуэнтес-де-Андалусия и Монторо — там воздух прогрелся до +43,9°C и +44°C.

При этом издание предупреждает, что это еще не пик — температура в регионе, возможно, поднимется еще выше в ближайшие дни.

27 июня в республике Тува ввели режим чрезвычайной ситуации из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Уточнялось, что по состоянию на 27 июня на территории регионального лесного фонда было зафиксировано 4 лесных пожара на общей площади 698 гектаров.

До этого МЧС России направило дополнительную группу сотрудников для защиты населенных пунктов Забайкалья от лесных пожаров.

Ранее при шторме во Франции порывы ветра достигли 39 м/с.