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Режим ЧС ввели в Туве из-за сухой и жаркой погоды

Правительство Тувы: в регионе введен режим ЧС из-за жары, запрещено ходить в лес
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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В республике Тува ввели режим чрезвычайной ситуации из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На территории Республики Тыва введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и особый противопожарный режим с полным запретом посещения лесных угодий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наказание за нарушение особых режимов на время их действия будет усилено. Сообщается, что по состоянию на 27 июня на территории регионального лесного фонда было зафиксировано 4 лесных пожара на общей площади 698 гектаров.

С начала пожароопасного сезона этого года было зафиксировано в общей сложности 68 лесных пожаров на площади 7455,86 гектара. В правительстве уточнили, что количество пожаров в сравнении с прошлым сезоном увеличилось более чем в 1,5 раза, а их площадь — в 11,1 раза.

До этого МЧС России направило дополнительную группу сотрудников для защиты населенных пунктов Забайкалья от лесных пожаров.

Ранее в Минприроды Забайкалья сообщили о ситуации с лесным пожаром у Атамановки.

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