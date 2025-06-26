Ученые рассказали, сколько порошка оптимально использовать для стирки

Pravda.Ru: для стирки нужно использовать не более двух столовых ложек порошка

Для обычной загрузки белья в стиральную машинку достаточно использовать только две столовые ложки порошка. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

По их словам, многие люди добавляют слишком много средства. Они отметили, что на многих упаковках рекомендуют использовать целый колпачок порошка с горкой, однако, в этом нет необходимости.

«Когда в рецепте сказано положить пол столовой ложки соли — это оптимально. Но если вы думаете: «Я люблю соль!» — и кидаете чашку, блюдо становится несъедобным. То же и с порошком: его задача — очищать, а не оставлять налет или разрушать ткань», — пояснили эксперты.

Они добавили, что избыток средства может также ухудшить работу стиральной машины, спровоцировать износ вещей и раздражение кожи.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

Ранее химик раскрыла, как удалить самые въевшиеся пятна с одежды.