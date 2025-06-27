Россиянам объяснили, как просить о повышении, когда вместо слов ком в горле

Переговоры о повышении в зарплате или в должности зачастую сопровождаются сомнениями и страхами. По данным опросов, 83% россиян считают, что зарплата соответствует их уровню квалификации. Однако ведут переговоры об увеличении оклада лишь 26%. Как научиться конструктивно вести диалог о повышении, «Газете.Ru» рассказала карьерный стратег, основатель и СЕО «Академии карьеры» Ирина Посникова.

По ее словам, страх просить о повышении формируется еще в детстве.

«Рядом с авторитетной фигурой — учителем, родителем, мы учимся реже просить и больше молчать, чтобы не получить свою «двойку», не быть отвергнутым. В зрелом возрасте страх зачастую усиливается. Добавляется опасение испортить отношения, а иногда и уверенность, что инициатива должна исходить исключительно от начальства. Нередко препятствием становится социальное табу на обсуждение денег и синдром самозванца — «я еще не готов», — объяснила она.

Важно осознавать, что страхи и сомнения зачастую не имеют ничего общего с реальностью. И по большей части мешает карьерному росту отсутствие навыков конструктивного диалога. Но если не говорите — почти наверняка не получаете.

Эксперт советует начать с анализа, а не с просьбы.

«Цель — показать, что вы фактически выполняете работу следующего уровня. Тогда разговор идет о «закреплении нового статуса». Поэтому первый шаг — оцифровывать свою работу, оценив результаты и проанализировав изменения. Для этого стоит ответить на вопросы: какие задачи я выполнял год назад и какие сейчас? Как изменилась моя ответственность, влияния, роль в команде? Какие результаты я принес компании — в цифрах, проектах? Это может быть: количество завершенных проектов, экономия бюджета, рост продаж, улучшение процессов, запуск новых инициатив. Например, год назад вы вели два проекта, а теперь пять. Раньше закрывали план на 100%, а сейчас на 150%», — рассказала специалист.

Когда аргументы собраны, можно переходить к разговору, где ключевое — диалог, а не ультиматум. Поэтому при коммуникации не стоит манипулировать, шантажировать офферами — «мне предложили позицию в другой компании», перекладывать ответственность — «я давно вырос, а вы не заметили».

«Лучше сказать: «Я проанализировал свой вклад за последний год. Он заключается в… Хотел бы свериться с вами: насколько мои результаты соответствуют ожиданиям? Можем ли обсудить возможность роста — по задачам, доходу?» Так вы заявляете о себе спокойно, опираетесь на факты, говорите языком взрослого профессионала, а не обиженного ребенка», — подчеркнула она.

Стать видимыми — ваша зона ответственности, заявила эксперт.

«Именно «видимость» отличает тех, кто растет, от тех, кто просто хорошо работает. Когда вы регулярно говорите с руководителем на языке задач и ответственности, постоянно сверяетесь: «Как вам эти результаты, предложения?», то формируете в его сознании образ надежного профессионала. Руководитель понимает — этот сотрудник умеет говорить, сверяться, признавать ошибки, достигать целей. И, наоборот, без регулярного диалога у руководителя часто копятся невысказанные обиды и недовольство. Тогда вместо предложения новой должности, вы рискуете услышать: «У тебя не те результаты и качество работы, на которые ты претендуешь, посмотри на количество ошибок», — сказала она.

Кроме того помогает стать заметным, когда вы предлагаете инициативы, интересуетесь карьерными возможностями в компании — общается с HR, узнаете о вакансиях, проектах, прокачиваете soft skills.

«Если вы услышали «нет», вместо обиды задайте уточняющие вопросы, например: «Что я могу улучшить, чтобы претендовать на эту должность в будущем? Какие проекты или зоны ответственности стоит взять на себя?» Это покажет зрелость, готовность к росту и даст вам конкретный ориентир. Часто именно такой разговор становится точкой отсчета новой карьеры», — резюмировала Посникова.

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