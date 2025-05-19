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Назван неожиданный фактор, мешающий карьерному росту

HDP: отдых после работы уменьшает шансы на повышение
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Психологическая разгрузка вне офиса может негативно сказаться на карьерном росте. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы бизнеса. Результаты исследования опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes (HDP).

В серии из 16 экспериментов ученые обнаружили, что «отключение» от работы после окончания трудового дня способствует восстановлению и повышению продуктивности, однако часто воспринимается руководством как признак недостаточной преданности и отсутствия амбиций.

В исследовании участвовали более двух тысяч человек, включая линейных сотрудников и менеджеров. Участникам предлагали различные сценарии поведения сотрудников вне работы — например, использование автоответчиков, отказ от рабочей переписки в отпуске или игнорирование сообщений по вечерам. Независимо от заявленной производительности, таких работников оценивали ниже с точки зрения лояльности и готовности к лидерству.

Даже те менеджеры, которые открыто поощряли баланс между работой и личной жизнью, в ряде случаев снижали карьерные оценки подчиненных, демонстрирующих «отключенность» от работы. Авторы объясняют это действием скрытых социальных норм, где высокая вовлеченность ассоциируется с преданностью компании. Восстановление воспринимается как личная выгода, а не профессиональная инвестиция.

Также исследование выявило возможные способы смягчить такой эффект. Так, если сотрудник объяснял свою недоступность профессиональными причинами — например, участием в профильном семинаре, — его карьерные перспективы страдали меньше. Кроме того, введение корпоративных норм (например, формального запрета на рабочие письма в нерабочее время) помогало изменить восприятие таких практик: отдых начинал восприниматься как часть ответственного и поддерживаемого поведения.

Авторы подчеркивают, что без системных изменений даже разумные стратегии восстановления могут не только не помогать, но и тормозить карьеру — вопреки всем официальным призывам к заботе о благополучии сотрудников.

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