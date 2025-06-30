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Россиянка едва не лишилась глаза при попытке поймать букет невесты

В Чебоксарах девушка травмировала глаз на свадьбе из-за традиционного конкурса
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Telegram-канал «SHOT»

В Чебоксарах девушка получила травму глаза, пытаясь поймать букет невесты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Недавно 25-летняя Виктория пришла на свадьбу к подруге. Торжество проходило без проблем, пока не объявили традиционный конкурс для незамужних. Девушка решила поймать букет и вышла вперед, ожидая броска.

Однако невеста не смогла подбросить букет вверх из-за низких потолков, а со всей силой запустила букет сразу в толпу. Цветы прилетели в Викторию, а стебли попали прямо в глаз. На праздник вызвали скорую, которая забрала девушку в больницу. У нее диагностировали травму конъюнктивы и ссадину роговицы.

В июне девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке в Сингапуре. Он находился на площадке под присмотром своей матери, но поскользнулся и упал с турника около 1,8 метра в высоту, ударившись животом о пластиковую перегородку. Сначала внешних повреждений не было видно, но дома мальчик начал жаловаться на сильную боль. Когда мать купала сына, она заметила кровь в моче. Проведенное обследование подтвердило серьезность травмы. Чтобы спасти жизнь мальчика, потребовалась операция, в ходе которой поврежденный орган удалили.

Ранее рыбак упал глазом на сучок, который застрял в восьми миллиметрах от мозга.

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