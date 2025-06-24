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Рыбак упал глазом на сучок, который застрял в восьми миллиметрах от мозга

Челнинец упал глазом на сучок, который застрял в восьми миллиметрах от мозга
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ГАУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны/VK

В Набережных Челнах врачи городской больницы №5 спасли 35-летнего рыбака, который неудачно упал, напоровшись глазом на сучок. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«После дождя земля была скользкая, и я поскользнулся, когда перешагивал лежащий ствол дерева, зацепился за него сапогом. Упал лицом прямо на торчащий сук», — рассказал пострадавший.

Сук вошел в правый глаз мужчины и отломился. Друзья помогли добраться ему до дома, после чего супруга довезла его до больницы.

Ему сделали компьютерную томографию. Офтальмолог Булат Шайдуллин пояснил, что сложность случая читалась уже при первичном осмотре, и обследование лишь подтвердило это. Кусок ветки вошел в глаз, повредив частично глазной нерв и застряв в восьми миллиметрах от мозга. Также медик отметил, что глазное яблоко полностью сместилось под надбровные дуги.

«Пациент был экстренно взят на операцию. Было проведено удаление инородного тела с применением офтальмологического микроскопа, восстановление правильного положения глазного яблока, первичная хирургическая обработка раны глаза. Также было удалено более 20 частиц коры, мелкого мусора в полости глазницы», — рассказали в медучреждении.

Врачи отметили, что сделали все возможное, чтобы сохранить пациенту глаз и зрение.

Ранее в Нефтекамске трехлетний ребенок оказался в реанимации, упав глазом на нож.

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