В России вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

Интерес к долгосрочной аренде квартир в России вырос на 9% за год

Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 9% год к году. Сильнее всего интерес увеличился во Владивостоке, Барнауле, Грозном, Улан-Удэ, Волгограде и Калининграде. При этом число предложений за год возросло более чем на треть (36%), больше всего — в категории студий (+49%). Однако больше всего предложений остается в категории однокомнатных квартир — их доля составляет 46%.

Это показало исследование сервиса «Авитo Недвижимость», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Что интересно, чаще всего для аренды ищут однокомнатные квартиры, однако за год больше всего (+14%) вырос интерес к трехкомнатным квартирам.

Рост активности арендаторов был зафиксирован в 37 из 44 городов исследования. Наиболее заметная динамика — во Владивостоке (+47%), Барнауле (+21%), Грозном (+19%).

Что касается цен, то они снизились лишь в трех городах: Сочи (-8%), Томске (-7%) и Москве (-3%).

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