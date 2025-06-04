Эксперт оценила, как возрождение доходных домов изменит российский рынок аренды

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект о возрождении доходных домов. В целом эта инициатива может стать полезной для жителей, но на ценах на съемное жилье она вряд ли значительно повлияет – условия диктует ситуация на рынке недвижимости и спрос со стороны потребителей, объяснила 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Напомним, о разработке соответствующего законопроекта сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. По его словам, документ предлагает вернуть доходные дома, в которые будут вкладываться инвесторы. Сдаваться они будут россиянам с понятными критериями формирования стоимости, урегулированием прав обеих сторон.

Перескокова напомнила, что сегодня снимают квартиры в основном молодые люди от 20 до 40 лет, часто одинокие карьеристы, стремящиеся жить в хороших условиях. Поэтому популярность доходных домов во многом будет зависеть от предложения, считает риелтор.

«Если это будут красивые дома в хорошей локации, они станут популярными у населения. При этом нужно сделать удачное соотношение цены и качества», — отметила эксперт по недвижимости», — отметила она.

В целом, по мнению риелтора, в городах, где на арендное жилье есть большой спрос, эти дома ничего не изменят – стоимость аренды всегда диктуется рынком. Учитывая, что такие объекты будут принадлежать субъектам бизнеса, а не государству, стоимость на съемные квартиры не будет уступать средней по рынку. Кроме того, есть вероятность, что законопроект будет включать в себя возможность субаренды – тогда этим правом воспользуются предприниматели, которые будут сдавать такое жилье посуточно, заключила эксперт.

В беседе с «Газетой.Ru» Кошелев отмечал, что развитие доходных домов обеспечит россиян с небольшими доходами доступным съемным жильем. По его мнению, это позволит создать полноценный рынок доступного арендного жилья для граждан с невысоким доходом, так как стоимость съемного жилья будет выше, чем в сегменте социального найма, но существенно ниже коммерческой аренды.

Ранее была названа цена самого дорогого съемного жилья в Москве.