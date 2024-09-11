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Юрист рассказал, как вернуть некачественный товар в магазин

Юрист Палюлин: некачественный товар можно вернуть в магазин без чека

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Shutterstock

Россияне могут вернуть товары ненадлежащего качества в магазин, сделать это можно даже без чека. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, это правило действует для товаров, которые не соответствуют описанию, не обладают необходимыми для использования характеристиками или имеют дефекты, которые делают его непригодным для использования.

«Сначала стоит обратиться в магазин, где был куплен товар. Продавец осматривает товар в присутствии покупателя, и, если обнаруживаются недостатки, покупатель может требовать замены товара или возврата денег. В случае разногласий по качеству продукта продавец обязан за свой счет произвести экспертизу», — отметил Палюлин.

Если представители магазина отказываются возвращать средства, можно написать заявление о возврате товара ненадлежащего качества и отдать его в магазин или отправить по почте. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор, направить претензию или обратиться в суд, заключил юрист.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов до этого говорил, что магазин не может отказать в возврате средств за некачественный товар, даже если потребитель принесет его без упаковки или она будет повреждена.

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