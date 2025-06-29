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На южном берегу Крыма вспыхнул лес

В Алуште на южном берегу Крыма загорелся лес

В городе Алушта на южном берегу Крымского полуострова загорелся лес. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

По его данным, пожарные уже прибыли на место происшествия.

Два дня назад региональное управления МЧС объявило в Крыму чрезвычайную пожарную опасность. Из-за температуры воздуха на открытой территории повысился риск возгораний. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы и проводят превентивные мероприятия в экосистемах полуострова. В том числе они в качестве профилактики обходят дома, места отдыха на природе и напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности.

Во время действия режима чрезвычайной пожарной опасности местным жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, складывать ветки на территориях у дома и работать с пожароопасным оборудованием. Кроме того, с 1 мая на полуострове введен особый противопожарный режим. Министерство экологии и природных ресурсов запретило посещать леса с 25 июня до 16 июля для минимизации рисков лесных пожаров.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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