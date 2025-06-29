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На южном берегу Крыма не дали огню перекинуться на жилые дома

МЧС сообщило о стабилизации ситуации с пожаром в Алуште на южном берегу Крыма
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ГУ МЧС России по Республике Крым

Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крымского полуострова стабилизировалась, сообщило в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Там отметили, что площадь возгорания не увеличилась, а вертолеты успели сбросить на охваченную огнем территорию 111 т воды за 37 подлетов. С пламенем борются 307 человек и 52 единицы техники.

«Угрозы населенному пункту нет. Распространения недопущено», — заявили в МЧС.

Возгорание на полуострове из-за неосторожного обращения с огнем началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.

Два дня назад региональное управления МЧС объявило в Крыму чрезвычайную пожарную опасность. Из-за температуры воздуха на открытой территории повысился риск возгораний. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».

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