СМИ узнали о попытке отменить приговор осужденного по делу о подрыве «Невского экспресса»

Зелимхан Аушев, который был приговорен к пожизненному сроку по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда «Невский экспресс», пытался отменить назначенное ему наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что мужчина, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима «Вологодский пятак», подал в местный суд иск о признании его прав нарушенными. В иске он указал, что назначенное ему наказание «де-факто является неснижаемым» и он лишен возможности выйти на свободу.

Осужденный заявил, что такое положение дел «унижает его человеческое достоинство, причиняет нравственные страдания». При этом на момент подачи иска он не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), Согласно закону, Аушев получит такое право после отбытия 25 лет лишения свободы, то есть спустя еще примерно 12 лет.

Суды первой и апелляционной инстанции не нашли повода, чтобы удовлетворить его требования. А Третий кассационный суд общей юрисдикции и отменил отказы в иске, и прекратил производство по делу, поскольку приговор Аушеву прошел все предусмотренные Уголовным-процессуальным кодексом РФ стадии обжалования, вступил в законную силу и обращен к исполнению. В решении кассационного суда отмечается, что в сложившейся правовой ситуации суды не имеют права давать оценку правомерности назначенного ему наказания.

27 ноября 2009 года фирменный скоростной поезд №166 «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сошел с рельсов в Тверской области в результате подрыва. В результате не выжили 28 человек, еще 132 пассажира были ранены.

В числе причастных к теракту были названы боевики Александр Тихомиров, он же «Саид Бурятский», Багаутдин Далгиев, Осман Ужаков и четыре брата по фамилии Картоевы. Все они не дожили до суда — они были ликвидированы в рамках спецоперации в Ингушетии 2 марта 2010 года. Позже выяснилось, что среди задержанных подозреваемых оказалось еще несколько человек с фамилией Картоевы, с ними также был Зелемхан Аушев. 22 мая 2012 года приговором Тверского областного суда Зелимхан Аушев, Беслан, Татархан и Мурад Картоевы признаны виновными в совершении преступлений и осуждены к пожизненному лишению свободы.

Ранее в России подростка отправили в колонию за диверсию на железной дороге.