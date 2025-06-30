Пенсионерам объяснили, в каких случаях выгодно дополнительно купить коэффициенты

Доцент Балынин: покупать коэффициенты пенсионерам нужно, если не хватает баллов

Граждане России имеют возможность увеличить размер будущей пенсии путем приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, механизм добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, который в народе называют «покупкой страхового стажа», особенно актуален для самозанятых и россиян, работающих за границей. Эти категории граждан не уплачивают страховые взносы, поэтому у них не формируются пенсионные права.

Балынин пояснил, что стоимость одного ИПК в 2025 году составляет 60 771,6 рубля. Минимальный взнос за год равен 59 241,6 рубля, что позволяет сформировать 0,975 ИПК. Максимальная сумма добровольного взноса — 473 932,8 рубля — дает возможность получить 7,799 ИПК.

«Чем больше коэффициентов будет накоплено, тем выше окажется размер страховой пенсии. Этот инструмент особенно полезен тем, кому не хватает нескольких баллов или лет стажа для назначения пенсии», — отметил экономист.

25 июня Балынин рассказал, что россияне могут увеличить свою пенсию более чем в два раза, если обратятся за назначением спустя 10 лет после возникновения права на нее.

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