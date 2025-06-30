Эксперт перечислила налоговые послабления и транспортные компенсации для пенсионеров

Российские пенсионеры имеют право на различные меры социальной поддержки, включая налоговые льготы и компенсации. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество и получают вычет по земельному налогу на 6 соток. Региональные власти дополнительно устанавливают льготы на проезд в общественном транспорте, размер которых варьируется от 20 до 100%.

Основные льготы: компенсация проезда к месту отдыха для северных пенсионеров (раз в два года), возмещение расходов на капремонт (50% для лиц старше 70 лет, 100% — после 80 лет), льготы для одиноких пенсионеров или проживающих с нетрудоспособными родственниками.

«Государство предусматривает комплекс мер поддержки для старшего поколения, включая как федеральные, так и региональные льготы», — отметила Мирзабалаева.

На 1 апреля этого года средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ составила более 21 тыс. руб. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года пенсия увеличилась на 250 руб. и достигла 21 080 руб.

Ранее в ЛДПР предложили упростить выход на пенсию для одной категории россиян.