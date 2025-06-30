Неизвестный с ножом напал на мужчину на детской площадке в Москве

На юго-западе столицы на мужчину на детской площадке напали с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника, это случилось накануне вечером в сквере на Профсоюзной улице. Злоумышленник ударил мужчину ножом в грудь не менее четырех раз, а затем скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. После полученных травм пострадавший не выжил.

За день до этого молодой человек получил ножевое ранение в шею в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел утром на улице Вайнера. Пострадавшему потребовалась срочная помощь медиков. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленник покинул место происшествия в сопровождении друзей, однако за ними побежали около 30 человек. Они догнали и избили виновника случившегося.

В этот же день в Рязани полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на пляже. Она получила ножевое ранение в грудь. У поселка Ласковский две компании распивали спиртные напитки на берегу озера. В какой-то момент между незнакомыми мужчиной и женщиной возникла ссора.

Ранее на Алтае подросток 70 раз ударил женщину ножом.