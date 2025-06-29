Молодого человека ударили ножом в шею в центре Екатеринбурга

Молодой человек получил ножевое ранение в шею в центре Екатеринбурга. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Инцидент произошел утром 28 июня на улице Вайнера, о причинах конфликта между нападавшим и раненым не сообщается. Последнему потребовалась срочная помощь. Прибывшие медики оказали ее на месте. Предварительно, его жизни и здоровью сейчас уже ничего не угрожает.

Злоумышленник покинул место происшествия в сопровождении друзей, но за ними побежали около 30 человек, которые догнали и избили виновника случившегося. В полиции ситуацию пока не комментировали.

Недавно жестокое избиение прохожего в Калининграде попало на видео. инцидент произошел на улице Черняховского, побои пострадавшему нанес незнакомец. Судя по кадрам видно, что мужчины шли навстречу друг другу. В какой-то момент между ними случилась словесная перепалка. Один из них не смог сдержать эмоций и напал на оппонента, избив его руками и ногами. После этого агрессор скрылся с места преступления. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы.

Ранее толпа избила пермяка ногами из-за конфликта на парковке и это попало на видео.