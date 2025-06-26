На Алтае подросток напал на женщину и 70 раз ударил ее ножом

В Усть-Коксинском районе республики Алтай возбуждено уголовное дело после нападения подростка на местную жительницу, юноша не менее 70 раз ударил потерпевшую ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 16-летний юноша напал на 53-летнюю женщину в ее квартире. Он нанес пострадавшей не менее 70 ударов ножом и скрылся. Спасти женщину не удалось.

Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обстоятельства и мотивы подсыпка несовершеннолетнего устанавливаются.

До этого сообщалось, что юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области. 18-летний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру. Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге подростки с газовым баллончиком ограбили прохожего.