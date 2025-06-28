Пьяный россиянин напал с ножом на женщину на пляже и прятался в лесу

В Рязани пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь и пытался скрыться в лесу

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на пляже, пострадавшая получила ножевое ранение в грудь. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел на пляже у поселка Ласковский. Две компании распивали спиртные напитки на берегу озера. В какой-то момент между незнакомыми мужчиной и женщиной возникла ссора. Подозреваемый, услышав оскорбления в свой адрес, схватил нож и ударил им потерпевшую в грудь, после чего сбежал.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили свидетелей произошедшего и приступили к розыску нападавшего. Мужчину задержали ночью, он пытался укрыться в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 11 лет лишения свободы. Пострадавшая госпитализирована.

До этого жительница Иваново отмечала свой день рождения и приревновав сожителя, ударила его ножом. Во время застолья женщина устроила ссору. После конфликта мужчина лег спать, обвиняемая схватила нож и вонзила лезвие ему в спину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее на Алтае подросток напал на женщину и 70 раз ударил ее ножом.