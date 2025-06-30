Глава правящей в Сербии партии призвал госорганы снять блокаду трасс

В Сербии сохраняется напряженная обстановка из-за продолжающихся акций протеста, участники которых перекрыли дороги в Белграде и других городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в соцсети X обратился к государственным органам с призывом принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

По его словам, протестующие пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы не можем позволить экстремистам блокировать и парализовывать страну. Требуем от уполномоченных органов в кратчайшие сроки обеспечить гражданам нормальные условия», — заявил Вучевич в своем обращении.

По данным активистов, в ночь на понедельник были перекрыты 24 точки в Белграде, а также дороги в 18 городах страны.

Для блокирования используются различные предметы, включая мусорные контейнеры.

Президент Сербии Александар Вучич, выступая с обращением к нации после столкновений в Белграде, заявил, что протесты не могут быть сильнее государственной власти. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми. Спикер парламента Ана Брнабич при этом отметила, что участники акций призывали к гражданской войне. Митинги в Белграде вспыхнули на фоне отказа Вучича принять ультиматум и подать в отставку. В результате столкновений пострадали 22 протестующих и 48 правоохранителей, 77 человек были задержаны. Президент Сербии уточнил, что не намерен их помиловать.

Ранее в Сербии призвали запомнить слова протестующих в Белграде.