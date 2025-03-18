В аэропорту Нью-Йорка самолет задел крылом ВПП при посадке

Во время посадки в Нью-Йорке самолет Delta Airlines задел крылом ВПП

Самолет авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу (ВПП) во время посадки в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Об этом, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании, сообщает газета New York Post.

Борт направлялся в Нью-Йорк из Джэксонвилла во Флориде. Во время совершения посадки экипаж принял решение уйти на второй круг, и в этот момент левое крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу.

По сведениям газеты, при инциденте никто из 80 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Delta Airlines заявила, что самолетом управляла ее дочерняя компания Endeavor. По данным New York Post, эта же компания отвечала за борт, перевернувшийся в феврале во время посадки в канадском Торонто.

14 марта сообщалось, что в аэропорту города Денвер, расположенного в штате Колорадо, загорелся самолет авиакомпании American Airlines.

Ранее грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти.