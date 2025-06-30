Стало известно, когда в российских аптеках появится амиодарон

Препараты от аритмии с амиодароном появятся в российских аптеках после 30 июня нынешнего года. Об этом, ссылаясь на близкие дистрибьюторам источники, сообщает газета «Известия».

Препарат исчез из доступа в марте. Это связано с выпущенной в феврале Минздравом рекомендациями о внесении изменения в инструкцию по применению к амиодарону. У препарата был выявлен побочный эффект. При его применении перед трансплантацией сердца повышается риск отторжения трансплантата.

Следуя рекомендациям министерства, российские фармацевтические компании внесли изменения в инструкцию. Процедура внесения таких изменений занимает около двух месяцев.

После завершения всех формальностей ожидается, что амиадарон поступит в достаточном количестве на рынок в июле-сентябре.

11 июня сообщалось, что мощности по производству пропавшего из российских аптек антирезусного иммуноглобулина будут созданы в течение двух лет.

Ранее в России резко подорожали базовые лекарства.