Названы сроки замены пропавшего препарата для беременных российским аналогом

В России забили тревогу из-за пропажи из аптек антирезусного иммуноглобулина, который необходим для введения женщинам, ожидающим ребёнка, для профилактики резус-конфликта матери и плода. Перебои с наличием лекарства связаны с нарушением зарубежных поставок и низкими мощностями российского производства, объяснила 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD Group (Мать и дитя) Мария Милютина. По ее словам, на наращивание производства и закрытие потребностей россиян отечественным препаратом уйдет порядка двух лет.

Как пояснила врач, антирезусный иммуноглобулин помогает избежать резус-конфликта и благоприятно выносить ребенка. До появления лекарства женщин с отрицательным резусом предупреждали о возможных проблемах, но не с первой, а с последующей беременностью, так как образование резусных антител сказывается именно на возможности женщины выносить второго и последующих детей.

«Когда мы вводим иммуноглобулин, мы работаем на будущее женщины, позволяя ей стать матерью многократно, работаем на опережение. Фактически замены этому препарату нет», — пояснила Милютина.

Сейчас препарат исчез из аптек из-за нарушения поставок. Российские предприятия активно работают над увеличением мощностей для наращивания производства, чтобы закрыть дефицит, но на это понадобится время.

«Будем надеяться, что в течение двух лет мы сможем полностью перекрывать свои потребности», — заключила врач.

Напомним, как выяснили «Известия», препарат пропал минимум в 75 регионах страны. Так, он отсутствует в аптеках Москвы и области, Санкт-Петербурга, Псковской, Рязанской, Самарской и Тверской областей. В комитете здравоохранения Петербурга в беседе с изданием подтвердили дефицит лекарства, добавив, что проблемы наблюдаются с конца 2024 года. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что Россия зависит от импортных поставок. По его словам, отечественный производитель единственный и потребности российской системы здравоохранения закрывает лишь на 7–8%.

Ранее врач рассказала о препарате, из-за которого российские школьницы впали в кому.