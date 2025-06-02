В Ленобласти подросток схватился за высоковольтный провод и упал с моста на рельсы

78.ru: в Ленобласти подросток получил удар током и упал на рельсы с моста

В Приозерском районе Ленинградской области подросток получил удар током, упал на рельсы и чудом выжил. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на станции Лосево, 15-летний школьник случайно схватился за высоковольтный провод, получил удар током и упал с моста на железнодорожные пути.

Пострадавший выжил, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом нескольких ребер, ожогами конечности и нарушение ритма сердца. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, нашел проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

Ранее в Новоалтайске юношу ударило током, когда он спрыгнул с моста на поезд.