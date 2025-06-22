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В Новосибирской области мужчине пробило голову градом размером с яйцо

Под Новосибирском дачник пострадал во время града, пытаясь спасти урожай
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Под Новосибирском мужчине пробило голову крупным градом, сообщает kp.ru.

Непогода обрушилась на Тогучинской район Новосибирской области в субботу, 21 июня. Днем внезапно начался дождь, а затем пошел град размером почти с куриное яйцо. Он побил машины, оставленные под открытым небом, и огороды. Во время ненастья пострадали и дачники, пытающиеся защитить урожай.

Меньше всего повезло владельцу дачи в СНТ «Автомобилист-2». Когда начался град, местный житель бросился спасать свой автомобиль, но стал обладателем раны на голове.

«Машину успели накрыть, но градом голову мужу пробило: рана была серьезной, пришлось обрабатывать. Еще крышу теплицы из полипропилена изрешетило, на огороде рассада [отошла]. Успела укрыть только клубнику», — сообщила жена пострадавшего, Наталья.

Ранее в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт на затопленной дороге.

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