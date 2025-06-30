Глава ВЦИОМ объяснил популярность таро и астрологии у россиян

В России популярны гадания на картах, астрология и прочие антинаучные практики, потому что современные люди поглупели на фоне стремительного развития технологий. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью «Газете.Ru».

«Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели», — сказал он.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», прежде всего это сказалось на молодежи. У них «отказала память», потому что все можно посмотреть в интернете или спросить ИИ. Не нужно помнить информацию самому, как и разбираться в ней. В итоге возник парадокс — с одной стороны, у человечества есть широкий доступ к знаниям, с другой, это не мешает людям «деградировать» и верить в недоказанный эффект «магических» ритуалов.

«Мы же давно уже деградируем! <...> Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть «умные часы», но при этом мы все больше верим в натальную карту», — резюмировал Федоров.

Подробнее о том, как меняются настроения россиян на фоне кризисов и потрясений, и почему вся страна разучилась мечтать — в интервью Федорова «Газете.Ru».

Ранее психолог объяснил, как «магическое мышление» помогает россиянам справиться со страхом.