Психолог объяснил, почему россияне до сих пор верят в магию

Вера современных людей в оккультизм и гадание – это признак магического мышления, которое на сегодняшний день в психологии недостаточно изучено, объяснил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования ГУП Александр Кононов. Если это не доходит до больших масштабов, то ничего плохого в таком явлении нет – за счет веры в потусторонние силы люди получают психологическую поддержку, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если элементы магического мышления сохранились, человек продолжает верить, что, совершив определенные ритуалы, он сможет изменить реальный мир, повлиять на события своей жизни и, главное, защититься от опасностей, внешнего мира», — пояснил Кононов.

Если человек верит в магию, то, обращаясь к гадалке с какой-то проблемой, он может на время успокоиться, победить страх и сомнения, добавил специалист. По его словам, элементы магического мышления присущи даже тем, кто обращается за психологической помощью.

Через магическое мышление люди получают поддержку за счет внешних инструментов, адаптируются к изменениям и трудностям и даже пытаются узнать будущее. По словам психолога, винить за это людей не нужно – так они справляются с кризисными ситуациями в своей жизни.

Среди негативных сторон такого мышления Кононов назвал случаи, когда человек слишком сильно полагается на сверхъявственные силы и не прилагает никаких усилий для улучшения жизни.

Ученые ранее нашли старейший культурный ритуал человечества, дошедший до наших дней.