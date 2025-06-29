Губернатор объяснил накрывший Читу дым

Губернатор Осипов: Читу накрыл дым от пожаров у сел Зыково и Верх-Читы

Накрывший Читу дым появился из-за пожаров у сел Зыково и Верх-Читы, написал в Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, борющиеся там с огнем группировки пожарных накануне усилили. Это предотвратило распространение огня на населенные пункты. В Зыково возгорание сейчас тушат 200 пожарных и волонтеры, а в Верх-Чите и Шишкино им помогают добровольцы-госслужащие.

«Всего по краю за сутки локализовано 10 тыс. га возгораний, ликвидировано два пожара на площади более 500 га», — отметил глава региона.

Днем стало известно, что федеральную трассу Чита — Забайкальск перекрыли для проезда транспорта из-за сильного пожара. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. В тушении участвуют вертолет Ми-8, Ил-76 и два борта самолетов-амфибий Бе-200. В крае уже сгорели несколько домов, а местные жители массово эвакуируются, в том числе на автомобилях.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.