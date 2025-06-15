В Иране предупредили о возможном последствии атак на НПЗ в Персидском заливе

Атаки Израиля на объекты нефтегазовой промышленности в странах Персидского залива могут привести к расширению войны. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Перемещение боевых действий в регион Персидского залива — это стратегическая ошибка, которая, возможно, была совершена намеренно для того, чтобы война распространилась и за пределами Ирана», — заявил дипломат на встрече с послами.

Таким образом Арагчи прокомментировал удары Израиля по нефтегазовым объектам в городе Ассалуйе на северном берегу Персидского залива, в том числе по «Южному Парсу».

14 июня на НПЗ Фаджр Джам в иранской провинции Бушер произошел пожар.

Также после удара израильской ракеты произошло возгорание на газовом месторождении «Южный Парс», которое было оперативно потушено. Из-за атаки была приостановлена добыча 12 млн кубов газа.

Ранее в Иране раскритиковали предложение Трампа переименовать Персидский залив в Арабский.