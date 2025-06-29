Захарова высмеяла инициативу об обысках трансгендеров в Шотландии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что в Шотландии трансгендеры (представители ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в России) получили право требовать досмотра различных частей своего тела сотрудниками полиции разного пола. В своем Telegram-канале Захарова сравнила шотландских трансгендеров с кентаврами.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что шотландские трансгендеры могут требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела досматривали представители разных полов.

Недавно в городе Кургане был задержан трансгендер по подозрению в причастности к деятельности экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена на территории Российской Федерации). Сообщается, что задержанный не имеет постоянного места работы. В 2019 году он перенес операцию по изменению пола с женского на мужской, что отражено в его паспорте. В настоящее время он проходит курс гормональной терапии.

Ранее Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров.