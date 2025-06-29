На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высмеяла инициативу об обысках трансгендеров в Шотландии

Захарова назвала шотландских трансгендеров кентаврами
close
Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что в Шотландии трансгендеры (представители ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в России) получили право требовать досмотра различных частей своего тела сотрудниками полиции разного пола. В своем Telegram-канале Захарова сравнила шотландских трансгендеров с кентаврами.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — заявила Захарова, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что шотландские трансгендеры могут требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела досматривали представители разных полов.

Недавно в городе Кургане был задержан трансгендер по подозрению в причастности к деятельности экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена на территории Российской Федерации). Сообщается, что задержанный не имеет постоянного места работы. В 2019 году он перенес операцию по изменению пола с женского на мужской, что отражено в его паспорте. В настоящее время он проходит курс гормональной терапии.

Ранее Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами