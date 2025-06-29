В Белграде более 40 полицейских пострадали во время беспорядков

Глава МИД Дачич: в Белграде во время беспорядков пострадали 48 полицейских

Во время беспорядков в Белграде пострадали почти 50 полицейских. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

«При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов. Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него», — заявил он.

По словам Дачича, за медицинской помощью обратились 22 человека, двое с тяжелыми травмами. Были задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний. На данный момент против 35 человек, участвующих в протестах, возбудят уголовные дела.

Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Изначальным поводом для протестов стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого 16 человек получили ранения, не совместимые с жизнью.

Новая волна протестов, переросшая из мирной акции в столкновения с силами правопорядка, началась вечером 28 июня после истечения срока ультиматума, выдвинутого активистами президенту Сербии Александру Вучичу, в котором они требовали его отставки и назначения даты досрочных парламентских выборов.

Ранее Вучич отказался помиловать задержанных в ходе протестов в Белграде.