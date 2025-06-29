На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белграде более 40 полицейских пострадали во время беспорядков

Глава МИД Дачич: в Белграде во время беспорядков пострадали 48 полицейских
close
Zorana Jevtic/Reuters

Во время беспорядков в Белграде пострадали почти 50 полицейских. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

«При беспорядках пострадали всего 48 сотрудников МВД: 38 жандармов. Один сотрудник получил тяжелые травмы, речь идет о травме головы, переломе скулы, скорее всего от камня или плитки, брошенной в него», — заявил он.

По словам Дачича, за медицинской помощью обратились 22 человека, двое с тяжелыми травмами. Были задержаны 77 участников несогласованной акции, из них один несовершеннолетний. На данный момент против 35 человек, участвующих в протестах, возбудят уголовные дела.

Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Изначальным поводом для протестов стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого 16 человек получили ранения, не совместимые с жизнью.

Новая волна протестов, переросшая из мирной акции в столкновения с силами правопорядка, началась вечером 28 июня после истечения срока ультиматума, выдвинутого активистами президенту Сербии Александру Вучичу, в котором они требовали его отставки и назначения даты досрочных парламентских выборов.

Ранее Вучич отказался помиловать задержанных в ходе протестов в Белграде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами