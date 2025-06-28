Акция за досрочные выборы в Сербии собрала 36 тысяч участников

Протест студентов и оппозиционеров в Сербии собрал 36 тысяч участников

Протестная акция студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала около 36 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 28 июня, протестующие перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах.

По данным МВД, на несогласованной акции на площади Славия соответствует числу протестующих во время предыдущей акции 22 декабря прошлого года, но в три раза меньше, чем было 15 марта.

Отмечается, что в 21:00 (22:00 мск) истекает срок ультиматума, который протестующие выставили власти 25 июня, требуя назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.

Члены пропрезидентского объединения «Студенты 2.0», находящиеся в палаточном городке с начала марта, проводят в субботу на площади перед парламентом литературный вечер в честь праздника Видовдан и годовщины Косовской битвы с турками-османами, состоявшейся 28 июня 1389 года. Между протестующими на площади Славия и сторонниками президента всего несколько кварталов.

До этого президент страны Александар Вучич заблаговременно предостерег о возможности возникновения насилия во время запланированных на 28 июня протестов. Глава государства подчеркнул, что эскалация напряженности, вероятно, усилится к моменту истечения срока ультиматума, однако власти и правоохранительные органы полностью готовы к такому повороту событий.

Ранее в Сербии предотвратили попытку свержения власти.