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Вучич отказался помиловать задержанных в ходе протестов в Белграде

Вучич: задержанные в ходе протестов в Белграде не получат помилования
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич, выступая с обращением после столкновений, произошедших в Белграде вечером 28 июня, заявил, что никакие протесты не могут быть сильнее государства, а также пообещал, что задержанные не будут помилованы. Его слова приводит газета «Вечерние новости».

«Прежде всего, самое важное, и, как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», — заявил президент Сербии.

Вучич также сообщил, что не намерен предоставлять помилование ни одному из задержанных участников беспорядков, которые, по его словам, открыто призывали к гражданским столкновениям и нападениям на сотрудников полиции.

Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Изначальным поводом для протестов стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого 16 человек получили ранения, не совместимые с жизнью. Новая волна протестов, переросшая из мирной акции в столкновения с силами правопорядка, началась вечером 28 июня после истечения срока ультиматума, выдвинутого активистами Вучичу, в котором они требовали его отставки и назначения даты досрочных парламентских выборов.

Ранее Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов.

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