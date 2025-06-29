В Тамбовской области неизвестные изуродовали мемориал и портрет героя ВОВ

В поселке Мучкап Тамбовской области неизвестные изуродовали мемориал и портрет героя Великой Отечественной войны. Фотографии опубликовал Telegram-канал »Тамбов. Происшествия».

На них видно, что на мемориале разбита памятная табличка. А на снимке Любушкина И.Т. пририсованы некоторые элементы.

В региональном управлении СК после случившегося возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память павших при защите Отечества»). В преступлении подозревается 39-летний местный житель.

На этой неделе в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, осквернивших Знамя Победы. Вечером 22 июня хулиганы заметили флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Они сорвали его со здания и испортили, после чего Знамя Победы оказалось на земле. Местный житель нашел его в плохом состоянии и сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители заподозрили в преступлении 17-летнего и 19-летнего юношей. Было возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Ранее женщина уснула у Вечного огня в Подмосковье и оказалась за решеткой.