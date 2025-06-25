В Петербурге задержали двух юношей, которые сорвали и испортили Знамя Победы

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, осквернивших Знамя Победы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

К настоящему времени правоохранители установили личности подозреваемых, ими оказались 17-летний и 19-летний юноши. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Вечером 22 июня хулиганы заметили флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Они сорвали его со здания и испортили, после чего Знамя Победы оказалось на земле, местный житель нашел его в плохом состоянии и сообщил о находке в полицию.

До этого сообщалось, что в квартире несовершеннолетнего обнаружили также различные предметы, которые отражают приверженность подростка к нацистской идеологии.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.