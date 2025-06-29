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Раскрыто значение частичного снятия санкций США с России

Уваров: снятие санкций США с АЭС «Пакш-2» позволит финансово обеспечить работы
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Снятие с России части санкций США, связанных со строительством атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии, позволит финансово обеспечить работы. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров.

По его словам, проект «Пакш-2» будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что важно с точки зрения перехода к процедуре заливки «первого бетона» в фундамент пятого энергоблока станции.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США отменили мешавшие «Росатому» строить АЭС «Пакш-2» в Венгрии санкции.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия хочет заручиться поддержкой США по проекту «Пакш-2».

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

В ноябре 2024 года администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который финансировалось строительство АЭС «Пакш-2».

Ранее Сийярто заявил, что включение Газпромбанка в санкционный список США угрожает АЭС «Пакш-2».

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