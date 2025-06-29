США отменили мешавшие «Росатому» строить АЭС в Венгрии санкции

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции США против АЭС «Пакш» в Венгрии отменены

США отменили мешавшие «Росатому» строить АЭС «Пакш» в Венгрии санкции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

В ноябре 2024 года администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который финансировалось строительство АЭС «Пакш-2».

«К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга», — объяснил отмену санкций Сийярто.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия хочет заручиться поддержкой США по проекту «Пакш-2».

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд. В конце августа 2023 года «Атомстройэкспорт» начал работы по основному этапу строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что включение Газпромбанка в санкционный список США угрожает АЭС «Пакш-2».