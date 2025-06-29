СК устанавливает обстоятельства ранения жительницы Курской области

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ приступил к установлению обстоятельств ранения женщины при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«Установлено, что 9 июня военнослужащие... нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам в селе Сухиновка Глушковского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате данного обстрела местная жительница получила ранения. Пострадавшая также сообщила представителям СК, что летели снаряды, после падения которых у ее дома образовались большие воронки.

До этого сообщалось, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мужчина, квалифицирована как теракт. Отмечается, что местный житель получил осколочные ранения, его доставили в областную больницу.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.