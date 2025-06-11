Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Конашенка Роман Масалаев.
Отмечается, что Конашенок должен будет выплатить 600 тысяч рублей.
По словам адвоката, суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей, но его размер было уменьшен, так как Масалаеву зачли срок пребывания под стражей.
Конашенка обвинили в оправдании терроризма после того, как он опубликовал в интернете несколько постов, касающихся теракте в «Крокусе».
До этого семья обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Далержона Мирзоева попросила освободить сына и отправить его на родину.
Родственники Далержона Мирзоева пожаловались на тяжелое финансовое положение и нехватку еды. Они настаивают на его освобождении из следственного изолятора и отправке на родину в Таджикистан, чтобы он мог обеспечить своих четверых детей. По информации издания, спустя год после трагических событий, отец Далержона вынужден работать таксистом, чтобы прокормить 11 членов семьи.
Ранее террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребенка на переходе, пытаясь скрыться.