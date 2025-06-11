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Суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Адвокат Масалаев: суд оштрафовал Конашенка за посты о теракте в «Крокусе»
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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Конашенка Роман Масалаев.

Отмечается, что Конашенок должен будет выплатить 600 тысяч рублей.

По словам адвоката, суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей, но его размер было уменьшен, так как Масалаеву зачли срок пребывания под стражей.

Конашенка обвинили в оправдании терроризма после того, как он опубликовал в интернете несколько постов, касающихся теракте в «Крокусе».

До этого семья обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Далержона Мирзоева попросила освободить сына и отправить его на родину.

Родственники Далержона Мирзоева пожаловались на тяжелое финансовое положение и нехватку еды. Они настаивают на его освобождении из следственного изолятора и отправке на родину в Таджикистан, чтобы он мог обеспечить своих четверых детей. По информации издания, спустя год после трагических событий, отец Далержона вынужден работать таксистом, чтобы прокормить 11 членов семьи.

Ранее террорист из «Крокуса»‎ заявил, что специально сбил ребенка на переходе, пытаясь скрыться.

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