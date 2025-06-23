«В интересах Украины»: СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование уголовного дела против людей, устроивших теракт в «Крокусе», завершено. Дело против 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. При этом продолжается предварительное следствие в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации.

Следователи установили, что подготовка к теракту в «Крокусе» началась за пару месяцев до его совершения. Часть преступников приехала в Россию из-за рубежа и занялась первоначальной подготовкой, а другие уже находились на российской территории, подыскивая оружие и т.д.

Были и те, кто осуществляли переделку огнестрельного оружия, хотя, как подчеркнули в СК, осознавали, что оно не может быть использовано в мирных целях. Затем они передали его членам террористической организации. Оружие потом перевезли в Каспийск, где некоторые фигуранты планировали устроить подрыв развлекательного комплекса, а непосредственно перед терактом в «Крокусе» его доставили в Московский регион.

Непосредственные исполнители теракта попытались скрыться на Украине, обратила внимание Петренко. Однако их удалось задержать в Брянской области, после чего они были доставлены в Москву.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе».