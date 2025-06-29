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Армянская церковь назвала преследование архиепископа Аджапахяна политической расправой

В Армянской апостольской церкви призвали освободить архиепископа Аджапахяна
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Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Архиепископа Микаэла Аджапахяна следует немедленно освободить, заявила пресс-служба Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом сообщает ТАСС.

В ААЦ назвали преследование архиерея «классическим случаем политической расправы и выражения личной мести». В епархии отметили, что подобное решение принял человек, «который называет себя христианином, но посягнувший на духовный центр всего армянства».

«Призываем судебную систему и ответственные органы действовать в правовом поле и немедленно освободить архиепископа Микаэля Аджапахяна», — говорится в сообщении епархии.

Аджапахян был арестован 28 июня. Он подозревался в публичных призывах к свержению власти в республике. По словам его адвоката Ары Зограбяна, обвинение его подопечному предъявили во время задержания.

В этот же день адвокат Ерем Саркисян сообщил, что архиепископа перевели в СИЗО Службы нацбезопасности Армении. Изначально защитники священника думали, что его поместили в уголовно-исполнительное учреждение «Нубарашен».

Ранее в Армении назвали абсурдным возбуждение дела по интервью двухлетней давности.

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