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Задержанного в Армении архиепископа поместили в СИЗО с «большей изоляцией»

Sputnik: архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности Армении
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Ajapahyan Mikael/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Задержанного за призывы к свержению власти в Армении архиепископа Микаэла Аджапахяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности (СНБ) республики, заявил «Sputnik Армения» адвокат Ерем Саркисян.

По его словам, изначально защитники священника думали, что его поместили в уголовно-исполнительное учреждение «Нубарашен».

«Несколько часов назад узнали, что его отвезли в изолятор СНБ. Там людей содержат в условиях большей изоляции, и поскольку вопрос Аджапахяна стал делом жизни, его отвезли туда», — сказал Саркисян.

Накануне в городе Вагаршапат, на территории первопрестольного святого Эчмиадзина — духовного центра Армянской апостольской церкви, произошла потасовка между силовиками и священниками. К резиденции католикоса всех армян Гарегина II были отправлены четыре спецподразделения. Они пытались задержать архиепископа Аджапахяна, но священники и прихожане не позволили им это сделать. Спустя некоторое время он сам вышел к правоохранителям, выразил готовность проследовать за ними и заявил, что не представляет угрозы для Армении.

В итоге против Аджапахяна в СК возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Это произошло после заявления премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Армении и захвату власти

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.

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